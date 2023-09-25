Красногорск, 25 сентября, 2023, 16:00 — ИА Регнум. В Дмитрове возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью ребёнка по неосторожности в результате нападения собаки. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

Евгения Новоженина/РИА Новости

По данным следствия, 17 сентября собака породы алабай, находясь без ошейника и намордника, выбежала из вольера, расположенного на участке домовладения в деревне Савельево, напала на ребёнка, причинив ему укушенные раны в области спины, головы, конечностей, живота.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

По факту нападения собаки на 9-летнего мальчика в Дмитрове проводят проверку сотрудники прокуратуры.

Уточняется, что ребёнок госпитализирован в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Сотрудники прокуратуры установят обстоятельства и причины произошедшего, а также дадут оценку исполнению требований законодательства об ответственном обращении с животными.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, в том числе направленные на компенсацию вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего.

Как передавало ИА Регнум, в Ленинградской области двухлетняя девочка пострадала в результате нападения агрессивной собаки породы алабай. Ребёнок попал в больницу в тяжёлом состоянии. У девочки зафиксировали рваные укушенные раны. Её поместили в реанимацию.

Ребёнок спасся от стаи бездомных собак в морской воде в Махачкале. Около десяти собак бежали с лаем за ребёнком, который догадался зайти в море, а животные остановились на берегу, испугавшись воды. По предварительным данным, инцидент произошёл в микрорайоне Редукторном Махачкалы. Прокуратура Дагестана организовала проверку в связи с произошедшим. В ходе надзорных мероприятий предполагается дать оценку соблюдению законодательства местными властями об ответственном обращении с животными.