Москва, 25 сентября, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Малые и средние предприятия — поставщики новых регионов России с начала года заключили 3099 договоров в рамках закупок по федеральному закону №223. Их участниками стали 352 заказчика и 857 субъектов МСП, общая сумма — 6,83 млрд рублей. В топ закупок вошли поставка угольной продукции, оказание услуг по перевозке грузов, охранные услуги, поставка комбикорма, поставка электроэнергии.

Zakupki.mos.ru Закупки

«Процесс интеграции четырех новых территорий в экономику России продолжается. И в рамках него развитие закупок по 223-ФЗ и вовлечение в них местного малого и среднего бизнеса — один из приоритетов работы Корпорации МСП», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич на селектором совещании с новыми регионами. «Мы помогаем предпринимателям, которые хотят стать поставщиками, подготовиться к участию в торгах. В частности, совместно с крупнейшими заказчиками проводятся обучающие мероприятия, позволяющие предпринимателям разобраться во всех тонкостях участия в закупках», — подчеркнул он.

Наибольшую активность среди новых регионов проявляет Донецкая Народная Республика, где 434 МСП — поставщика заключили договоры на 3,7 млрд рублей. В Херсонской области 186 представителей малого и среднего бизнеса заключили договоров на 1,8 млрд. В Луганской Народной Республике участником закупок стало 251 МСП — поставщик на общую сумму свыше 1,1 млрд рублей, в Запорожской области — 5 предприятий и 51,2 млн рублей соответственно.

«Корпорация МСП совместно с профильными министерствами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей занимается формированием реестра потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков. В него уже вошли 310 предприятий новых регионов из числа представителей малого и среднего бизнеса», — добавил Александр Исаевич, напомнив, что на Цифровой платформе МСП.РФ можно получить онлайн-консультации через специальный сервис «Гид по закупкам». Корпорация МСП уже помогла пройти обучение по участию в закупках 177 представителям малого и среднего бизнеса новых регионов.

На сегодняшний день компании с госучастием обязаны совершать у малого и среднего бизнеса не менее 25% закупок от общего объема. За соблюдением квоты следят Корпорация МСП и региональные органы исполнительной власти. Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.