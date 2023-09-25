Уссурийск, Приморский край, 25 сентября, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Мастер-план развития Уссурийского городского округа в Приморском крае представлен президенту России Владимиру Путину 13 сентября в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщили 25 сентября в пресс-службе Центра социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ) НИУ ВШЭ.

НИУ ВШЭ Проект парка «Зелёный остров»

Уссурийск — один из 25 городов Дальнего Востока, для которых разработаны и утверждены свои мастер-планы с масштабными проектами обновления и устойчивого развития до 2030 и 2040 годов. Авторы проекта — команда факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ.

По словам директора центра СИТИ, декана факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгения Михайленко, Уссурийск — очень интересный для работы город, в котором стандартные решения работают не всегда. Разработка мастер-плана для него потребовала комплексного подхода.

Так, Уссурийск больше других в Приморье страдает от тайфунов, поэтому была учтена угроза наводнений. Главное из опорных решений, усиливающих защиту города и сельских территорий, — это сооружение новой системы дамб и «зелёной» ливнёвки.

«Зелёный остров» — главный городской парк в советское время — будет ревитализирован. Он станет ядром нового зелёного каркаса города, включающего в себя новые набережные на строящихся дамбах.

В Уссурийске запланировано строительство международного экспоцентра и агропромышленного технопарка. Инвестиции в сектор инновационных сельскохозяйственных технологий позволят укрепить статус города как лидера продовольственной безопасности Дальнего Востока, усилят экспортный потенциал территории с учётом соседства Китая.

В вузе отметили, что мастер-планирование становится «золотым стандартом» в нынешней системе городского развития. По данным ДОМ.РФ, с 2010 года уже 150 мастер-планов разработаны для российских городов. Такой формат позволяет обосновывать принимаемые решения с учётом всех аспектов жизни города: экономики, качества среды, потребностей жителей, природных характеристик.

Ранее команда НИУ ВШЭ разработала шесть концепций и мастер-планов городских креативных проектов для Белгородской, Архангельской, Липецкой и Калужской областей, Башкирии и Татарстана.

Как сообщало ИА Регнум, Путин на ВЭФ назвал развитие Дальнего Востока приоритетным для России на весь XXI век. Это колоссальный регион с небольшим количеством населения и с огромным потенциалом, подчеркнул он.