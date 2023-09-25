Киев, 25 сентября, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Жена главы киевского режима Владимира Зеленского Елена не уверена, будет ли её муж участвовать в выборах президента Украины в 2024 году, если такие выборы состоятся. Об этом она заявила в интервью Business Insider.

YVES HERMAN/EPA/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой Зеленской

«Это будет зависеть от того, нужен ли он нашему обществу в качестве президента. Если он будет чувствовать, что украинское общество больше не хочет видеть его руководителем страны, то, скорее всего, он не будет баллотироваться», — цитирует издание слова Зеленской.

Зеленский выиграл президентские выборы на Украине весной 2019 года. Новые выборы должны пройти в 2024 году, однако в стране было введено военное положение, в связи с чем, по словам главы киевского режима, проведение выборов невозможно.

В то же время Зеленский отмечал, что голосование может состояться, но только в том случае, если Верховная рада Украины внесёт соответствующие изменения в законы, западные «партнёры» Киева дадут 5 млрд долларов на проведение выборов, а западные наблюдатели будут готовы следить за ходом голосования, в том числе на линии фронта.

Решение о том, будут ли проводить выборы на Украине в 2024 году, примут в Вашингтоне по итогам визита Зеленского в США и его встречи с главой Белого дома Джозефом Байденом, заявил 20 сентября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Заместитель директора Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин в беседе с корреспондентом ИА Регнум ранее также отметил, что окончательное решение о проведении парламентских (должны были пройти осенью 2023 года) и президентских выборов на Украине будет принимать не Киев, а Вашингтон. Пока Запад не видит «достаточных причин» для создания условий проведения выборов, считает эксперт.

Властям Украины следовало бы для спасения страны попросить Россию о перемирии на три-четыре месяца и провести выборы, но нынешний режим не будет этого делать, чтобы не потерять власть, отмечал ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.