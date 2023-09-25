Москва, 25 сентября, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Правительству необходимо выработать правильную модель существования «Почты России», в настоящее время в её бюджете продолжает расти «финансовая дыра», может быть, там происходят другие процессы, которые надо поправить с участием правоохранительных органов. Об этом 25 сентября заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании палаты.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Мы шли на все предложения почты, а финансовое положение очень печальное, и все это знают, и никто не принимает мер», — отметила Матвиенко, уточнив, что законодатели шли навстречу предложениям по регулированию «Почты России», принимая необходимые законы.

Она указала на то, что, может быть, необходимо сделать тщательный анализ происходящего, может быть, на предприятии идут другие процессы, которые нужно поправить с участием правоохранительных органов.

«Но невозможно, «дыра» в почте финансовая растёт и растёт, и никто не реагирует. И мы голову прячем в песок, думаем — рассосётся, не рассосётся», — заявила политик.

По её мнению, необходимо выработать правильную финансовую модель существования «Почты России» и принять те меры, которые правительство считает нужными.

Матвиенко отметила, что почта нужна, её нужно сохранить, при этом необходимо принимать решения не затягивая, в противном случае «финансовая дыра превратится в огромную яму».

По её мнению, правительству необходимо обсудить необходимые меры для оптимизации работы «Почты России».

«Мы будем обращаться в правительство», — уточнила парламентарий.

Как передавало ИА Регнум, в пресс-службе правительства России 18 декабря 2022 года сообщили, что на модернизацию отделений «Почты России» было решено выделить дополнительные средства из федерального бюджета. «Почте России» в 2023 году планировалось выделить из федерального бюджета инвестиции в виде взноса в уставный капитал этой компании. Как отметили в правительстве, это делается в целях модернизации и приведения в нормативное состояние отделений и иных объектов почтовой связи, расположенных в сельской местности, а также в труднодоступных местностях.

«Почта России» заявила о готовности дистанционно продавать вино. Уточнятся, что компания активно взаимодействует с производителями вина, регуляторами, другими игроками, чтобы учесть всю специфику операционных процессов, информационного обмена и другие необходимые параметры для старта эксперимента.