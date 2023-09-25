Варшава, 25 сентября, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Министры сельского хозяйства Польши и Украины Роберт Телюс и Николай Сольский 27 сентября проведут переговоры по ситуации вокруг экспорта украинского зерна. Об этом сообщила радиостанция RMF FM, ссылаясь на неназванные источники.

Алексей Сухоруков/РИА Новости

«Послезавтра состоится беседа министров сельского хозяйства Польши и Украины. Роберт Телюс и Николай Сольский обсудят шансы на разрешение конфликта из-за эмбарго на украинское зерно», — сообщила радиостанция, не уточнив формат переговоров и место их проведения.

По сведениям радиостанции, во время переговоров Варшава поставит Киеву условие, чтобы тот отозвал жалобу из Всемирной торговой организации на польский запрет на импорт украинского зерна.

Радиостанция утверждает, что если Украина так поступит, то это откроет путь для дальнейшего разговора.

Как передавало ИА Регнум, несмотря на то, что Европейская комиссия 15 сентября не стала продлевать действие эмбарго на поставки украинского зерна, Польша продлила ограничения на поставки зерна с Украины собственным решением.

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Варшава будет поддерживать Украину так, чтобы это было выгодно в первую очередь безопасности Польши.

Эмбарго стран Восточной Европы на сельскохозяйственную продукцию с Украины может дорого обойтись Киеву. Ежемесячные потери могут составить почти $230 млн. Об этом свидетельствуют данные статистических служб Словакии, Венгрии и Польши.