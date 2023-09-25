Москва, 25 сентября, 2023, 14:54 — ИА Регнум. В аппарате сенатора Людмилы Нарусовой заявили, что не знают о вынесенном в отношении неё «жёстком предупреждении» из-за поездки в страну НАТО.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Людмила Нарусова

«Мы такой информацией не располагаем», — сказали в аппарате сенатора Газете.Ru, уточнив, что во время заседания комиссии она была на заседании профильного комитета.

Там также не смогли прокомментировать информацию о возможном отсутствии Нарусовой на заседаниях, завершающих весеннюю сессию палаты.

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября стало известно, что комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности принял решение «жёстко предупредить» сенатора Нарусову о недопустимости поездок в страны НАТО во время СВО.

По словам источника ТАСС, коллеги считают возмутительным, что сенатор выезжает в страну НАТО, которая фактически воюет против России, и, будучи пойманной на этом, даже не пытается объяснить что-либо гражданам. Кроме того, комитет официально вынес вопрос об отсутствии Нарусовой на заседаниях, завершающих весеннюю сессию палаты, в связи с неоднократными обращениями граждан.

Ранее в Telegram-каналах была распространена информация о том, что Нарусова находилась в Испании.