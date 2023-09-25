Чайковский, Пермский край, 25 сентября, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Бывший глава города Чайковского в Пермском крае Алексей Третьяков попал в плен ВСУ, подтвердил 25 сентября уполномоченный по правам человека в регионе Игорь Сапко.

Кадр из видео Алексей Третьяков

В аппарате омбудсмена видели данную информацию в СМИ, позднее она получила подтверждение, написал уполномоченный.

«В субботу (23 сентября. — Прим. ред.) в мой адрес поступило обращение от его супруги, сегодня связался с ней по телефону. Узнал ряд подробностей и уже направил запрос в адрес федерального уполномоченного Татьяны Москальковой, при которой работает специальная контактная группа, непосредственно занимающаяся вопросами обмена военнослужащих», — рассказал Сапко на своих страницах в социальных сетях.

Третьяков был главой администрации Чайковского в 2014–2019 годах, ранее он избирался депутатом городской думы.

В свою очередь Государственная пограничная служба Украины 25 сентября опубликовала видеозапись допроса Третьякова, сообщило издание «Страна. ua». По этим данным, бывший мэр Чайковского попал в плен ВСУ в районе Клещеевки (ДНР). В ходе допроса Третьяков заявил, что в ряды ВС России вступил в качестве добровольца.

20 июня в ходе своего визита в Белгород Татьяна Москалькова рассказала, что более 30 жителей Белгородской области были возвращены из украинского плена, в частности один житель — в ходе обмена в июне 2023 года.

11 июня был произведён очередной обмен пленными между Россией и Украиной. В Россию вернулись 94 военнослужащих, все они были направлены в госпитали для реабилитации. Украине были переданы 96 человек. Вернувшиеся из плена ВСУ бойцы ранее сообщали о применявшимся к ним пыткам и о том, что их заставляли лгать.