Москва, 25 сентября, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Прохожие вызвали полицию из-за мужчины, сидевшего на карнизе 14-го этажа. Об этом ИА Регнум сообщил источник. После приезда наряда оказалось, что мужчина — актёр, а ситуация с карнизом — одна из сцен сериала.

Андрей Стенин/РИА Новости

23 сентября в полицию поступило сразу несколько звонков о том, что на Новодмитровской улице мужчина собирается покончить с собой. Звонившие заявляли, что молодой человек сидит на карнизе 14-го этажа. На место направили наряд полиции. Вскоре выяснилось, что ситуация находится под контролем, по указанному адресу проходят съёмки сериала.

«Было установлено, что по указанному адресу и на территории Бутырского района «Киностудия КИТ» проводит съёмки многосерийного художественного фильма. О проведении съемок данная компания уведомила ОМВД по Бутырскому району заранее», — рассказал собеседник агентства.

Несмотря на факт уведомления отдела полиции о проведении съёмок, правоохранители всё равно решили провести проверку. Сотрудники полиции опросили директора съёмочной площадки, который предъявил документы, где было расписано, что опасные сцены осуществляются со страховкой и под руководством компетентных специалистов.