Луганск, 25 сентября, 2023, 13:52 — ИА Регнум. В городе Краснодоне (ЛНР) произошёл взрыв на военных складах. Об этом сообщило RT, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА Регнум

По его данным, в результате взрыва выбило окна.

«По словам собеседника, причина ЧП — либо дрон, либо заложенное взрывное устройство», — сообщил телеканал.

Отмечается, что сведений о пострадавших пока нет. Идёт эвакуация учеников ближайших школ.

Уточняется, что Краснодон находится в глубоком тылу и прилётов там не было с 2014 года.

Как передавало ИА Регнум, в Джанкойском районе Крыма после атаки беспилотников ВСУ эвакуировали жителей сёл. Количество эвакуированных не уточняется. Глава Крыма добавил, что, по предварительной информации, пострадавших нет. В целях безопасности приостановили движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой ― Симферополь. В ночь на 24 июля ВСУ пытались в очередной раз атаковать Крым беспилотниками. Как уточнил глава полуострова Сергей Аксёнов, всего российские силы ПВО и средства РЭБ сбили или подавили 11 беспилотников ВСУ.

В августе на территории Воткинского завода в Удмуртии, где производят в том числе военную технику, прогремел взрыв. Уточняется, что никто из работников предприятия не пострадал, подразделения предприятия работают в штатном режиме.