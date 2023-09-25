Москва, 25 сентября, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Сейчас в западном мире сложилась такая идеология, что если человек борется или боролся против России, то им неважно, кто он, нацист или нет, поэтому в правительстве Канады не подумали о последствиях и пригласили на заседание ветерана СС. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

David Chapman/imageBROKER.com/globallookpress

Ранее на заседание парламента Канады в честь визита главы киевского режима в числе прочих пригласили 98-летнего Ярослава Хунка, ветерана дивизии СС «Галичина», которого спикер палаты общин Энтони Рот под аплодисменты зала представил как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». После инцидента посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что Москва направит ноту Оттаве из-за приглашения на заседание парламента эсэсовца. Степанов назвал инцидент надругательством. Извинений также потребовали поляки и представители еврейских общин.

По мнению Безпалько, Канада давно демонстрирует активную антироссийскую направленность, но данная ситуация подрывает авторитет самой страны на мировой арене.

«Это игра на публику. И сейчас это увенчалось таким демонстрационным актом, когда нациста привели в парламент и отдали ему честь, видимо, потому что он боролся против России. То есть сейчас в западном мире сложилась такая идеология, что если человек борется или боролся против России, то неважно, кто он, нацист или нет», — отметил Безпалько.

Однако, как обратил внимание политолог, в канадском правительстве не подумали о глобальных последствиях, поскольку для большинства стран и народов любые упоминания идеологии нацистов времён Второй мировой войны остаются болезненными и невозможными для оправдания. Поэтому уже после инцидента премьер-министр Канады Джастин Трюдо снял с себя ответственность за произошедшее и обвинил спикера палаты общин в приглашении без предупреждения в парламент страны украинского эсэсовца.

«Думаю, что Трюдо об этом знал и сейчас из-за скандала просто пытается снять с себя ответственность и переложить её на другого», — допустил политолог.

По его мнению, элиты Канады сейчас будут оправдываться за свои действия перед мировой общественностью, хотя, вероятно, никакой истинной вины не почувствуют. Тем более что, как напомнил Безпалько, после Второй мировой войны масса нацистов переехала на постоянное место жительства в Великобританию, Канаду и США. Причём это были нацисты, которые отметились не только на территории бывшего Советского Союза, но и, например, на Балканах. На Западе нацисты продолжали жить и даже могли участвовать в правительственных программах, связанных, например, с военной промышленностью. Как отметил Безпалько, в честь приезда главы киевского режима правительство Канады устроило спектакль с приглашённым нацистом.

«Официальной идеологией на Украине сейчас является украинский национализм. Люди, которые продвигали такие идеи, сейчас героизируются. Подобные организации тоже теперь считаются основополагающими в украинской государственности. И чтобы придать вес Зеленскому, особенно для внутренней аудитории, туда привели этого ветерана», — указал Безпалько.

По его мнению, Варшава в рамках предвыборной борьбы и старательной демонстрации интересов польского населения будет делать громкие заявления, возмущаясь тем, что украинский президент чествовал эсэсовца. Однако Безпалько считает, что не стоит ждать полного разлада в польско-украинских отношениях.

«Да, противоречия между польским и украинским национальным движением существуют. Но их объединяет ненависть к России. Но пока существует общий противник, то ненависть будет их объединять. Но это, в принципе, акторы второго порядка, а управляют ими США», — заключил политолог.

Как сообщало ИА Регнум, еврейская организация «Друзья Центра Симона Визенталя» потребовала извинений от властей Канады за чествование в канадском парламенте бывшего члена дивизии СС «Галичина». Еврейские общественники призвали Оттаву объяснить, как Хунка «получил признание» от спикера палаты общин Канады Энтони Роты.

Посол Польши в Канаде Витольд Дзельский также заявил, что Варшава ждёт извинений за чествование в канадском парламенте украинского нациста. Он напомнил, что СС «Галичина» — военное украинское формирование времён Второй мировой войны, которое несёт ответственность за убийство тысяч поляков и евреев.

Позднее на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) спикер канадской палаты общин Энтони Рота принёс извинения за приглашение в парламент ветерана дивизии СС «Галичина» во время визита украинского лидера. Он признал, что это была полностью его инициатива и он глубоко сожалеет о своём решении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что многие страны Запада вырастили поколение, которое не знает, кто с кем воевал, и это чревато возвращением и распространением фашизма. Он указал на то, что фашизм пытается встать на ноги в центре Европы, с чем сейчас борется Россия.