Москва, 25 сентября, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России объявило в розыск председателя Международного уголовного суда (МУС) Петра Хофманьского, который ранее выдал санкцию на «арест» президента России Владимира Путина. Об этом свидетельствуют данные из базы розыска ведомства, размещённые на сайте министерства.

Global Look Press/Christophe Gateau/dpa

Основанием для розыска, отмечается на сайте МВД, является статья УК.

Как передавало ИА Регнум, 17 марта МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Обвинения касались их якобы существующей причастности к «совершению военных преступлений на Украине», а именно к «незаконному перемещению детей в Россию».

Следственный комитет России 20 марта возбудил уголовное дело против прокурора МУС Карима Ахмада Хана и судей Розарио Айталы, Серхио Годинеса и Томоко Аканэ. Следствие считает их действия по выдаче ордера незаконными. В мае МВД РФ объявило в розыск Карима Хана, в июне — Розарио Айтале, а в июле — Томоко Аканэ.

Как заявляли официальный представитель МИД Мария Захарова и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, решения МУС не имеют для России никакого значения, в том числе с правовой точки зрения. Россия не участвует в Римском статуте Международного уголовного суда и обязательств по нему не несёт, отмечали они.

Называть спасение Россией детей из зоны боевых действий «преступлением», не замечая при этом гибели детей Донбасса от рук Киева, — это «безумие», отмечал в свою очередь глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.