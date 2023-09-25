Москва, 25 сентября, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 25 сентября провёл встречу с генеральным прокурором РФ Игорем Красновым и поблагодарил ведомство за работу, в том числе за усилия по поддержанию законности в оборонно-промышленной сфере, сообщили в пресс-службе Кремля.

Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин и генеральный прокурор России Игорь Краснов

«Игорь Викторович, я знаю, что Вы много делаете для соблюдения законности в оборонно-промышленном секторе, за что хочу Вас отдельно поблагодарить и выразить надежду на то, что эта работа так же, как и работа по другим направлениям, в том числе по соблюдению законных прав и интересов граждан в социальной сфере, будет продолжена», — сказал президент.

Ранее 25 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что глава государства проведёт встречу с генеральным прокурором РФ. Краснов представит традиционный доклад о промежуточных итогах работы ведомства, добавил Песков.

В ходе встречи Краснов доложил президенту о работе по приоритетным направлениям, в том числе по контролю за соблюдением законодательства при проведении выборов, решению социальных вопросов, в том числе в отношении пенсионеров, инвалидов, ветеранов и многодетных семей, рассказали в Кремле. Генпрокуратура уделяет особое внимание защите прав военнослужащих и мобилизованных, отметил в своём докладе Краснов.

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