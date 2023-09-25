Москва, 25 сентября, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Чётких планов относительно трёхсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении нет, заявил на брифинге 25 сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, на сегодняшний момент главное — помочь урегулировать ситуацию, в связи с этим приветствуются любые миротворческие усилия. «Если кто-то может помочь снизить уровень напряженности, всё это можно только приветствовать, но для этого нужно согласие всех сторон», — добавил представитель Кремля.

Также Песков выразил надежду, что встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Карабахе будет способствовать нормализации жизни в регионе после случившегося. Ранее в администрации президента Турции сообщили, что он 25 сентября встретится с азербайджанским лидером, где главы государств, помимо прочего, обменяются мнениями по текущим вопросам региональной и глобальной повестки, в первую очередь по событиям в Карабахе.

Также представитель Кремля рассказал, останутся ли российские миротворцы в Карабахе. По его словам, пока вряд ли можно говорить о том, сколько российские миротворцы будут находиться в регионе. Фактически они находятся на территории Азербайджана и пока продолжают свою работу.

Кроме того, в Кремле заявили о категорическом несогласии с упрёками в адрес российских миротворцев, присутствующих в Нагорном Карабахе. Москва отвергает и попытки возложить на них ответственность за события в регионе, добавил Песков.

Как передавало ИА Регнум, минобороны Азербайджана объявило о проведении на территории Нагорного Карабаха «антитеррористических мероприятий». Официальными целями было объявлено обеспечение безопасности азербайджанских военнослужащих и восстановление конституционного строя.

В октябре 2022 года на саммите «Европейского политического сообщества» премьер-министр Армении Никол Пашинян признал Карабах территорией Азербайджана. С учётом этого пресс-секретарь президента России назвал происходящее в Нагорном Карабахе внутренним делом Азербайджана.