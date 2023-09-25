Москва, 25 сентября, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Комитет Совета Федерации (СФ) по регламенту и организации парламентской деятельности принял решение «жёстко предупредить» сенатора от Республики Тыва Людмилу Нарусову о недопустимости поездок в страны НАТО во время СВО, сообщил 25 сентября источник ТАСС в верхней палате парламента.

Михаил Метцель/ТАСС Людмила Нарусова

По его словам, коллеги считают возмутительным, что сенатор выезжает в страну НАТО, которое фактически воюет против России, и, будучи пойманной на этом, даже не пытается объяснить что-либо гражданам.

«Комитет располагает информацией о пересечении границы и отсутствии Нарусовой в стране с 18 июля по 6 августа», — уточнил источник агентства, добавив, что комитет официально вынес вопрос об отсутствии Нарусовой на заседаниях, завершающих весеннюю сессию палаты, в связи с неоднократными обращениями граждан.

Ранее в Telegram-каналах была распространена информация о том, что Нарусова находилась в Испании.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что единственным сенатором, проголосовавшим против закона об ответственности за дискредитацию участников СВО, стала член конституционного комитета Совета Федерации Людмила Нарусова.

Сенатор подтвердила, что не поддержала закон, потому что ей не объяснили разницу между критикой и дискредитацией, а без критики это ненормальное общество.