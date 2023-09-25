Оттава, 25 сентября, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Варшава ждёт извинений за чествование в канадском парламенте украинского нациста, который служил в дивизии СС «Галичина», написал посол Польши в Канаде Витольд Дзельский в соцсети X.

Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский в парламенте Канады

Он напомнил, что СС «Галичина» — военное украинское формирование времён Второй мировой войны, которое несёт ответственность за убийство тысяч поляков и евреев.

«Польша, лучший союзник Украины, никогда не согласится обелять таких преступников! Как посол Польши в Канаде я ожидаю извинений», — написал Дзельский.

Как сообщало ИА Регнум, 22 сентября парламентарии вместе с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который прибыл с визитом в Канаду, поддержали 98-летнего эсэсовца аплодисментами. Его представили законодателям как ветерана «борьбы за украинскую независимость против русских» в годы Второй мировой войны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это, отметил, что многие страны Запада вырастили поколение, которое не знает, кто с кем воевал, это чревато тем, что фашизм будет появляться то там, то сям, он пытается встать на ноги в центре Европы.

Жертвами украинского национализма становились русские, белорусы, евреи, поляки, цыгане. Так, в 1941 году во Львове были убиты несколько тысяч евреев и сотни представителей польской интеллигенции, среди которых были учёные и преподаватели. В том же году 29 сентября в киевском урочище Бабий Яр бандеровцы расстреляли евреев, цыган и советских военнопленных. Только за один день был убит 33 771 человек. Всего расстреляны порядка 100–150 тысяч человек.