Москва, 25 сентября, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Совет Федерации на заседании 25 сентября одобрил закон о Дне воссоединения с Россией ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Памятная дата установлена на 30 сентября — день возвращения регионов в состав страны в 2022 году.

Антон Новодережкин/РИА Новости Митинг-концерт в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. 30.09.2022

Изменения были внесены в закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Воссоединение основано на исторической общности народов и стало результатом волеизъявления граждан, реализации ими права свободно определять свой политический статус, сказано в сопроводительных документах к тексту закона.

Законопроект внёс на рассмотрение в парламент президент России Владимир Путин. Предложение президента появилось сразу после проведения первого единого дня голосования в России, участие в котором приняли и жители вернувшихся в её состав регионов, отмечал в беседе с корреспондентом ИА Регнум замглавы Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.

Госдума приняла данный закон 19 сентября. Жители этих регионов много лет отстаивали право говорить на родном русском языке, на свою историю, веру и культуру, самостоятельно выбрали быть вместе с Россией, и отметить день воссоединения на государственном уровне — верное решение, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля были подписаны договоры о принятии в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей и об образовании новых субъектов Российской Федерации. Четыре региона вернулись в состав России по итогам референдумов, проведённых 23–27 сентября 2022 года.