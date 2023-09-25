Москва, 25 сентября, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Страховые пенсии в 2024 году будут проиндексированы на 7,5%. Об этом пишет 25 сентября «Коммерсант» со ссылкой на проект бюджета Социального фонда на 2024–2026 годы, одобренный на заседании правительства 22 сентября.

Индексация соответствует уровню инфляции, заложенному в макропрогнозе Минэкономики — 7,5% по итогам года. В 2024 году ожидается сокращение до 4,5%, в 2025–2026 годах — до 4%.

«В результате перерасчёта с 1 января 2024 года средний размер страховой пенсии по старости у неработающих увеличится на 1,6 тыс. рублей и составит 23,4 тыс. рублей вместо 22,8 тыс. рублей, прогнозированных в предыдущей версии бюджетных проектировок», — говорится в статье.

Проект бюджета впервые сформирован после объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в единую структуру. Кроме того, с этого года введён единый тариф страховых взносов для работодателей.

В предстоящем году в Социальном фонде будет 16,2 трлн рублей. Из них 16 трлн — страховые взносы и трансферт из федерального бюджета, остальное — переходящий остаток бюджета фонда на 2023 год.

Предполагается, что на выплату пенсий уйдёт 10 трлн рублей, на поддержку семей с детьми — свыше 2,2 трлн рублей, на выплату больничных, пособий по беременности и родам и по уходу за ребёнком — около 1,1 трлн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 22 сентября премьер-министр Михаил Мишустин объявил о завершении работы над проектом федерального бюджета на 2024–2026 годы. Главный финансовый план составили на основе прогноза о высоких темпах прироста экономики России — около 2,2–2,3% в предстоящие три года.