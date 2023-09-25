Москва, 25 сентября, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Минобороны России вопрос журналистов об атаке морского вокзала Одессы.

РИА Новости/Павел Бедняков

«Лучше спросить у Минобороны России», — заявил представитель Кремля на просьбу прокомментировать сообщение минобороны Украины об атаке на морской вокзал Одессы.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь Вооружённых сил Украины «Юг» Наталия Гуменюк заявила, что в результате нескольких серий взрывов «фактически уничтожен» морской вокзал в Одессе. Как уточнила спикер ВСУ, всего ночью в Одессе прогремело не менее пяти серий взрывов. Удары были нанесены по припортовой инфраструктуре, зернохранилищу и морскому вокзалу. По словам Гуменюк, морской вокзал «фактически уничтожен».