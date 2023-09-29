Москва, 29 сентября, 2023, 11:20 — ИА Регнум. 1 октября в Международный день пожилых людей в России впервые проведут акцию «День бабушки и дедушки» при поддержке национального проекта «Демография». Идея акции — сделать этот день теплее и показать, какую важную роль играет старшее поколение в жизни общества, в том числе молодёжи и детей.

Pixabay.com В России впервые проведут акцию «День бабушки и дедушки»

В этот день в общественных пространствах городов, в центрах социального обслуживания населения, центрах долголетия, социальных учреждениях и культурных организациях пройдут мероприятия, посвященные этой акции.

Например, в республике Хакасия планируют провести 150 мероприятий для людей старшего возраста: спектакли, торжественные встречи, концерты, спортивные соревнования и даже выступление цирка.

Не менее масштабно акция пройдет в Пермском крае — 1 октября там пройдет более 100 мероприятий для людей старшего возраста и детей. В Домах культуры, клубах, библиотеках и социальных учреждениях региона пройдут праздничные концерты, мастер-классы по подготовке подарков бабушкам и дедушкам, интеллектуальные игры, танцевальные вечера и спортивные соревнования.

Внимание и забота важны всем людям старшего возраста. По мнению специалистов, позитивные эмоции, которые дарит общение с маленькими детьми, помогают значительно улучшить ментальное здоровье и увеличить продолжительность жизни пожилых людей. А детям любовь и забота старших помогают гармонично развиваться и расти.

Национальный проект «Демография», который реализуется по решению президента Владимира Путина, помогает развивать в регионах программу «Активное долголетие» и проекты для вовлечения людей старшего возраста в общественную жизнь. Наиболее интересные из них ежегодно помогают определять на Всероссийском отборе лучших практик активного долголетия. Многие проекты-финалисты последнего отбора были посвящены общению людей «серебряного» возраста с детьми.

Область применения знаний и опыта старшего поколения может быть абсолютно разной. К примеру, проект «Внуки деда» объединяет сразу три поколения в Вязниковском районе Владимирской области: людей «серебряного» возраста, родителей и детей. Активная группа дедушек и бабушек из пансионата имени Е. П. Глинки регулярно приезжает домой к семьям с детьми, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

«Наш проект приносит добро всем участникам. Люди старшего возраста получили возможность восполнить родственные связи и помочь семьям с детьми. Младшее поколение приобрело любовь и внимание со стороны дедушек и бабушек, а их родители — дополнительную поддержку и немного свободного времени», — поделилась директор пансионата имени Е. П. Глинки Екатерина Сергеева.

«Серебряные» волонтеры другой практики-финалиста «К вам едут бабушки» организуют концерты, спектакли и тематические встречи с детьми и подростками в Томской области. Например, проводят «агроклассы» для школьников. На них старшие делятся своим опытом и развивают у детей интерес к садоводству. Вместе с детьми они создают целые огороды и зеленые зоны рядом со школами.

«Наш проект дает возможность представителям старшего поколения почувствовать себя нужными, востребованными в современном обществе, получить заряд оптимизма, найти новых друзей и единомышленников. Участники проекта зачастую становятся добрыми наставниками, организаторами досуга для своих сверстников, родственников и друзей. Этот опыт бесценен», — рассказала начальник Департамента социальной защиты населения Томской области Марина Киняйкина.

Участники проекта «Серебряная» помощь от старшего поколения» становятся заботливыми бабушками и дедушками для детей из малообеспеченных и опекунских семей в Новгородской области. Люди старшего возраста занимаются и играют с детьми, вместе участвуют в творческих мастер-классах, посещают музеи, театры и спортивные мероприятия.

«Жизненный и профессиональный опыт, стремление оставаться «на волне», сложившиеся с годами идеалы и принципы «серебряных» волонтеров позволяют им стать незаменимыми добрыми помощниками и наставниками детей, нуждающихся в заботе и поддержке», — поделилась заместитель директора Маловишерского комплексного центра социального обслуживания Ирина Семёнова.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Демография» делает комфортнее жизнь пожилых людей. В регионах России развиваются различные проекты для поддержания активного и здорового долголетия, повышается доступность гериатрической помощи. В мероприятиях программы «Активное долголетие» уже принимают участие более 3,5 млн людей старшего возраста. Ежегодно новые возможности для старшего поколения появляются благодаря Всероссийскому отбору лучших практик активного долголетия.