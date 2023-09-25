Москва, 25 сентября, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Новые регионы России сейчас получают помощь от всей страны, так будет продолжаться и дальше. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Валерий Мельников/РИА Новости Раздача гумпомощи в ЛНР

«Безусловно, вся страна помогает и будет дальше помогать нашим новым регионам. И в скорейшей интеграции, и в преодолении тех бед, которые были связаны с действиями киевского режима. И так далее, и тому подобное. Эта работа будет продолжаться на постоянной основе», — заявил он, отметив, что в Единый день голосования в России выборы прошли в правовом поле, в соответствии с законами, регионы получили руководителей.

Как передавало ИА Регнум, жители ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей впервые приняли участие в выборах в Единый день голосования в России. В новых российских регионах на выборах в законодательные собрания зарегистрировали 18 списков от пяти парламентских партий — в общей сложности более 1300 кандидатов. Явка избирателей на выборах в новых регионах России оказалась самой высокой по стране. Ранее Песков отметил героизм участников выборов в новых регионах.

С учётом досрочного голосования, в ДНР в выборах уже приняли участие 60% жителей региона. Это самый высокий по стране результат. В Херсонской области проголосовали 58,5% избирателей, в ЛНР — 43%, в Запорожской области — более 38%.