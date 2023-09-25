Москва, 25 сентября, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Совет Федерации 25 сентября назначил Валерия Зорькина главой Конституционного суда России на новый шестилетний срок.

Михаил Метцель/POOL/ТАСС Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин

Решение было принято единогласно, «за» проголосовали 153 сенатора.

Ранее президент России Владимир Путин представил кандидатуру Зорькина для переназначения на должность председателя Конституционного суда. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству рекомендовал утвердить его кандидатуру. Зорькин на заседании комитета поблагодарил сенаторов за доверие и пообещал продолжить честно и добросовестно выполнять свои обязанности.

Зорькин возглавлял Конституционный суд в 1991–1993 годах и вновь занял этот пост в 2003 году. В феврале 2023 года ему исполнилось 80 лет. Возрастного ценза для этой должности не существует. Глава Конституционного суда утверждается Советом Федерации по представлению президента каждые шесть лет.

В мае 2023 года Владимир Путин провёл в Кремле церемонию вручения государственных наград. Зорькин был удостоен ордена Святого апостола Андрея Первозванного.

Также в мае 2023 года президент провёл встречу с главой Конституционного суда. В ходе разговора обсуждался в том числе конфликт на территории Украины. Никакой самостоятельной Украины до 1991 года не существовало, отметил глава государства.