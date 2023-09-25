В Кремле рассказали об ожиданиях от встречи Алиева и Эрдогана в Карабахе
Москва, 25 сентября, 2023, 12:51 — ИА Регнум. В Кремле надеются, что встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Карабахе будет способствовать нормализации жизни в регионе после случившегося. Об этом 25 сентября на брифинге сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев
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