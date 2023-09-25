Москва, 25 сентября, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе общения с зарубежными СМИ всегда откровенен и объясняет позицию Москвы, заявил 25 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Такер Карлсон

Таким образом он прокомментировал заявление бывшего ведущего американского телеканала Fox News Такера Карлсона о том, что власти США сорвали его планы взять интервью у президента России Владимира Путина.

«Мы убеждены, что рано или поздно такой момент настанет. Президент, общаясь с зарубежными СМИ, откровенен, всегда объясняет позицию страны», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Карлсон отметил, что правительство США десятилетиями предпринимало очень агрессивные попытки взять под контроль всё, что было доступно в американских СМИ. При этом работники прессы, по словам Карлсона, попросту опасаются сказать что-либо, что может случайно обидеть людей, обладающих властью.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что экс-ведущий Fox News Такер Карлсон запросил интервью с президентом России Путиным.