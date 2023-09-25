Москва, 25 сентября, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Москва продолжает контакты с Баку по ситуации в Нагорном Карабахе, российские миротворцы присутствуют в переговорах между карабахскими армянами и властями. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 25 сентября журналистам.

Александр Рюмин/ТАСС

По его словам, пока вряд ли можно говорить о том, сколько российские миротворцы будут находиться в регионе. Фактически они находятся на территории Азербайджана и пока продолжают свою работу.

«Мы продолжаем наши контакты с Баку, миротворцы оказывают содействие и присутствуют на тех переговорах, которые уже начались между карабахскими армянами и азербайджанскими властями», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, в Кремле заявили о категорическом несогласии с упрёками в адрес российских миротворцев, присутствующих в Нагорном Карабахе. Москва отвергает и попытки возложить на них ответственность за события в регионе, добавил Песков.