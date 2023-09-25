Москва, 25 сентября, 2023, 12:41 — ИА Регнум. В Кремле категорически не согласны с упрёками в адрес российских миротворцев и попыткой возложить на них ответственность за события в регионе, заявил журналистам 25 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Валерий Мельников/РИА Новости

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что российские миротворцы «не справились» с возложенной на них миссией.

«Мы понимаем эмоциональный накал этого момента, но мы категорически не согласны с попыткой возложить ответственность на российскую сторону или тем более на российских миротворцев, которые проявляют настоящий героизм, выполняя свои функции в соответствии с тем мандатом, который имеют», — сказал пресс-секретарь президента России.

Он также отметил, что Россия продолжит предпринимать все возможные шаги по нормализации ситуации в регионе, поддерживать диалог со всеми сторонами и способствовать соблюдению всех прав этнических армян Нагорного Карабаха.

19 сентября в министерстве обороны Азербайджана заявили о проведении «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. Уже 20 сентября стороны договорились о перемирии. Руководство Нагорного Карабаха обязалось расформировать армию, вывести из региона технику и военных и прекратить боевые действия. Позднее власти Азербайджана создали правительственную группу для решения вопросов по вхождению Нагорного Карабаха в состав страны. В правительстве пообещали обеспечить безопасный процесс реинтеграции региона.

В октябре 2022 года на саммите «Европейского политического сообщества» Пашинян признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Песков, комментируя ранее обострение ситуации в регионе, напоминал об этом заявлении лидера Армении и называл происходящее внутренним делом Азербайджана.