Москва, 25 сентября, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу накануне доложил президенту России Владимиру Путину о всех деталях героического боя российских военных в селе Урожайное на южнодонецком направлении, сообщил 25 сентября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Кадр из видео

«Накануне министр обороны Шойгу достаточно детально доложил президенту о геройском бое у села Урожайное, который дали наши ребята вместе со своим командиром, замкомвзвода Иваном Калашниковым», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября в Министерстве обороны России опубликовали видео боя, в котором пять российских военнослужащих, двое из которых получили ранение в ходе боя, отбили атаку 12 штурмовиков ВСУ и заставили их убежать в районе Урожайного.

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В этот же день стало известно, что министр обороны России представил к званию Героя Российской Федерации заместителя командира взвода Ивана Калашникова. Уточняется, что командир подразделения с позывным Большой умело руководил своими подчинёнными, он принял на себя основной накал боя, находясь на виду у противника, ведя постоянный прицельный огонь по наступающим. Ещё двое солдат работали по штурмовикам ВСУ с флангов из блиндажей.