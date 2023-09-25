Екатеринбург, 25 сентября, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Мобилизованный в ряды Вооружённых сил России старший лейтенант Владимир Ростов, осуждённый за дезертирство, не скрывался от прохождения службы, а лечился, поставив об этом в известность своих командиров, рассказали РИА Новости родственники Ростова.

Иван Шилов ИА REGNUM

В августе 2023 года Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил Ростова к пяти с половиной годам колонии общего режима, признав его виновным в уклонении от службы без уважительной причины в период с декабря 2022 по март 2023 года.

Родственники Ростова рассказали журналистам, что тот сам отправился в военкомат в сентябре 2022 года, когда была объявлена частичная мобилизация. Старшего лейтенанта отправили в Херсонскую область, но уже во время прохождения службы у него обострился хронический геморрой. Ростова отправили в военный госпиталь в Воронеж, а оттуда — для прохождения дальнейшего лечения по месту жительства.

Врачи, в свою очередь, рекомендовали ему для более эффективного лечения отправиться в частную клинику, но в военной полиции требовали, чтобы Ростов являлся в часть и лечился исключительно в военном госпитале. Старший лейтенант отказался, объяснив это желанием получить более эффективное лечение, и в его отношении было возбуждено уголовное дело за самовольное оставление воинской части (ч.5 ст.337 УК РФ).

«Много жалоб на (военные. — Прим. ред.) госпитали от тех, чьи травмы, скажем так, не угрожают жизни. Говорят, их лечат «по остаточному принципу». И неудивительно, что человек обращается в гражданские больницы и платные клиники», — цитирует агентство адвоката Ростова Дмитрия Логинова.

Адвокат также подчеркнул, что старший лейтенант сообщал о своём лечении командирам, в том числе лично являясь в часть, а потому приговор в его отношении должен быть отменён или по крайней мере смягчён.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в апреле 2023 года Ставропольский гарнизонный военный суд приговорил к пяти с половиной годам колонии общего режима отца троих малолетних детей — контрактника Виталия Маткина. Он был признан виновным в самовольном оставлении военной части в период мобилизации. Получив отпуск, он покинул расположение части и вернулся к семье. Осуждённый признал свою вину.

Также в апреле 2023 года в Ереване был задержан 23-летний гражданин России, разыскиваемый в РФ за дезертирство. В розыск он был объявлен и правоохранительными органами Москвы.