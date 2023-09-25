Дальнереченск, Приморский край, 25 сентября, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Приморского края, который насильно затащил 14-летнюю девочку в подвал и совершил в её отношении действия сексуального характера.

Global Look Press/Bernard Jaubert/imageBROKER.com

Как сообщил источник ИА Регнум, безработный Евгений П. в городе Дальнереченске схватил на улице за шею 14-летнюю школьницу и затащил в подвал. Там он велел восьмикласснице раздеться, закрыл ей глаза, связал руки и ноги. После совершения преступления мужчина скрылся.

В настоящее время его задержали. Уголовное дело возбуждено по статьям о похищении и совершении насильственных действий сексуального характера.

4 сентября сообщалось, что в Москве возбудили уголовное дело после того, как в метро неизвестный совершил развратные действия в отношении восьмилетней девочки. Как рассказала мать ребёнка, мужчина пристал прямо в вагоне метро, а затем убежал.