Москва, 25 сентября, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Китайский производитель бытовой техники Haier, который владеет российским юрлицом итальянского бренда Candy, решил закрыть предприятие в Кирове из-за низкой прибыли, пишет 25 сентября «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к российскому представительству Candy.

Сергей Пятаков/РИА Новости

Как говорится в публикации, выручка ООО «Канди С. Н. Г.» после начала спецоперации на Украине начала падать, поскольку объём выпуска техники на российском заводе был рассчитан в том числе и на европейский рынок. Так, предприятие планировало выпускать до миллиона стиральных машин и холодильников в год, однако объёмы производства снизились до 300–400 тысяч единиц, и выручка российского юрлица начала падать.

По словам участников рынка, которые приводит газета, у китайского производителя есть другой завод в России, а на производстве Candy стоят устаревшие линии. В ходе ликвидации ООО «Канди С. Н. Г.» часть сотрудников уволят, а часть переведут в Haier.

Итальянский бренд Candy стал известен благодаря встраиваемой технике по низкой цене, отметил управляющий директор направления КБТ «Марвел-Дистрибуции» Дмитрий Левин. По его словам, это был бюджетный продукт для маленьких квартир и студий, в то время как Haier позиционирует себя как бренд среднего сегмента с заходом в премиальный.

Как передавало ИА Регнум, в феврале «Коммерсант» со ссылкой на свои источники сообщал о том, что производители бытовой техники из России и Китая заинтересовались покупкой и арендой расположенных на российской территории мощностей компаний, приостановивших свою работу в стране после начала специальной военной операции на Украине.

Согласно опубликованным данным, российские бренды Kuppersberg и Schaub Lorenz, а также китайский Hisense ведут переговоры с Минпромторгом РФ по локализации их производства. В частности, речь идет о покупке заводов Bosch, LG и Samsung.

По словам коммерческого директора Holodilnik.ru Алексея Погудалова, отечественные бренды намерены не только производить собственные товары, но и размещать контрактное производство бывших владельцев заводов.

Позднее стало известно, что холдинг S8 Capital приобрёл российские активы немецкого концерна Bosch в Энгельсе и намерен провести в нём ребрендинг.