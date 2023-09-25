Севастополь, 25 сентября, 2023, 12:17 — ИА Регнум. В Севастополе продолжают обрушать аварийные конструкции в здании Черноморского флота (ЧФ). Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

Сергей Мальгавко/ТАСС Штаб Черноморского флота, пострадавший в результате ракетного удара со стороны ВСУ

«Очередной контролируемый подрыв для обрушения аварийных конструкций в здании ЧФ будет произведен в 11:25», — написал он.

Развожаев уточнил, что работы будут продолжаться ориентировочно до 14:00.

«Если услышите громкие звуки, не переживайте. Ситуация под контролем», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, в Севастополе в штабе Черноморского флота начали демонтировать аварийные конструкции после атаки ВСУ.

22 сентября ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Около театра Луначарского упал осколок.

Минобороны России 22 сентября сообщило, что военные сбили в ночь на пятницу над Чёрным морем два украинских беспилотника самолётного типа. Один из них пролетал рядом с побережьем Крыма, другой — у берегов Кубани.

В ночь на 21 сентября Украина также предприняла попытку массированной атаки на Севастополь. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 19 беспилотников.

Экс-разведчик США Скотт Риттер сообщил, что удар Вооружённых сил Украины по зданию штаба Черноморского флота в Крыму помогли нанести системы наблюдения и наведения НАТО.