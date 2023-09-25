В Севастополе начался демонтаж аварийных конструкций штаба ЧФ России
Развожаев: в Севастополе начался демонтаж аварийных конструкций штаба ЧФ России
Севастополь, 25 сентября, 2023, 12:17 — ИА Регнум. В Севастополе продолжают обрушать аварийные конструкции в здании Черноморского флота (ЧФ). Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.
«Очередной контролируемый подрыв для обрушения аварийных конструкций в здании ЧФ будет произведен в 11:25», — написал он.
Развожаев уточнил, что работы будут продолжаться ориентировочно до 14:00.
«Если услышите громкие звуки, не переживайте. Ситуация под контролем», — написал он.
Как передавало ИА Регнум, в Севастополе в штабе Черноморского флота начали демонтировать аварийные конструкции после атаки ВСУ.
22 сентября ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Около театра Луначарского упал осколок.
Минобороны России 22 сентября сообщило, что военные сбили в ночь на пятницу над Чёрным морем два украинских беспилотника самолётного типа. Один из них пролетал рядом с побережьем Крыма, другой — у берегов Кубани.
В ночь на 21 сентября Украина также предприняла попытку массированной атаки на Севастополь. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 19 беспилотников.
Экс-разведчик США Скотт Риттер сообщил, что удар Вооружённых сил Украины по зданию штаба Черноморского флота в Крыму помогли нанести системы наблюдения и наведения НАТО.