Белгород, 25 сентября, 2023, 12:04 — ИА Регнум. Вблизи границы с Украиной в Белгородской области комбайн «Акрос 530» подорвался во время проведения уборочных работ, сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Инцидент произошёл накануне. По предварительным данным, комбайн наехал на гранату. Водитель сельхозтехники не пострадал.

Украина регулярно атакует гражданские объекты у границы.

21 сентября ВСУ вечером обстреляли Белгородскую область. Под удар снова попала сельскохозяйственная техника. В августе украинский дрон-камикадзе атаковал КамАЗ, осуществлявший сельскохозяйственные работы в окрестностях села Новопетровка в Белгородской области.