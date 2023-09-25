Москва, 25 сентября, 2023, 12:02 — ИА Регнум. Прощание с почётным научным руководителем НИУ ВШЭ, бывшим министром экономики (1994–1997 годы) Евгением Ясиным пройдёт 28 сентября. Об этом сообщила его дочь Ирина Ясина на своей странице в социальной сети.

Сергей Бобылев/ТАСС Евгений Ясин

«Прощание с папой состоится в четверг, 28 сентября, в 13 часов в здании Высшей школы экономики на Покровском бульваре», — написала она.

Как передавало ИА Регнум, почётный научный руководитель НИУ ВШЭ, бывший министр экономики России Евгений Ясин скончался в возрасте 89 лет.

В конце августа сообщалось о госпитализации Ясина из-за проблем с сердцем и отёка головного мозга. Экономиста поместили в отделение реанимации.

Евгений Ясин — один из идеологов реформ начала 1990-х годов, соратник Анатолия Чубайса и Егора Гайдара. Входил в число авторов программы «500 дней» по переходу СССР к рыночной экономике. В 1994–1997 годах был министром экономики России. Автор книги «Российская экономика: истоки и панорама рыночных реформ».