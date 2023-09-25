Владимир, 25 сентября, 2023, 11:58 — ИА Регнум. Ольга Хохлова избрана председателем Законодательного собрания Владимирской области VIII созыва на его первом заседании 22 сентября.

Пресс-служба Законодательного собрания Владимирской области Ольга Хохлова избрана председателем Законодательного собрания Владимирской области VIII созыва

«Я консультировался с коллегами. Консультировался и за пределами фракции, и просто с людьми по поводу кандидатуры председателя Законодательного собрания, — обратился к депутатам губернатор Александр Авдеев. — И у многих прозвучала поддержка в адрес Ольги Николаевны Хохловой. Надо сказать, что те инициативы, которые Ольга Николаевна выдвигала, находили поддержку не только внутри области, но и за ее пределами. Она помогла нам заручиться поддержкой федерального центра в деле строительства школы в Суздале, создания филиала ПИМУ и в других значимых инициативах. Она профессионал. Ответственный, неравнодушный, во всех смыслах достойный человек».

Ольга Хохлова родилась в Муроме, окончила Владимирский государственный педагогический институт, Академию труда и социальных отношений и Российскую академию государственной службы при президенте РФ в Москве. В 1996 году она была избрана зампредседателя исполкома владимирского отделения общественно-политического движения «Наш дом — Россия», заведовала орготделом исполкома владимирского отделения партии «Единство». В 2002 году возглавила исполком регионального отделения партии «Единая Россия». Была депутатом Законодательного собрания Владимирской области двух созывов. В 2018 году была наделена полномочиями представлять региональный парламент в Совете Федерации.

По итогам выборов 10 сентября 2023 года Ольга Хохлова вновь получила мандат депутата Законодательного собрания Владимирской области. На первом заседании нового созыва коллеги избрали ее председателем регионального парламента и она поделилась некоторыми планами предстоящей работы: «Мы поддерживаем семьи наших участников СВО. Лично я работала в комитете по социальной политике в Совете Федерации, и все эти законы проходили через мой комитет. Я очень рада, что мои коллеги здесь, на региональном уровне приняли свои законы по поддержке этих семей, жен, детей».