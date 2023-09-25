Москва, 25 сентября, 2023, 11:55 — ИА Регнум. Правительство России внесло корректировки в запрет об экспорте нефтепродуктов, разрешив транспортировку нефтепродуктов, принятых РЖД и «Транснефтью» до 21 сентября. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Евгений Одиноков/РИА Новости

Таким образом, теперь запрет не распространяется на товары, помещённые до 21 сентября под таможенные процедуры для вывоза с ЕАЭС, которые до 21 сентября «приняты РЖД и (или) ПАО «Транснефть» к перевозке и (или) транспортировке либо на которые до вступления в силу настоящего постановления оформлено поручение на отгрузку на морское судно».

Поправки к решению о запрете на экспорт топлива из России выводят из него бункерное топливо, газойли и некоторые средние дистилляты.

Как передавало ИА Регнум, правительство России ввело временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. Постановление, призванное помочь насытить внутренний рынок и тем самым снизить цены для потребителей, подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков также подтвердил, что ограничения введены на фоне сложившихся проблем у потребителей.