Владимир, 25 сентября, 2023, 11:54 — ИА Регнум. Депутат и многолетний председатель Законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселев будет представлять законодательную власть региона в Совете Федерации. Соответствующие полномочия ему делегировал после победы на региональных выборах областной парламент VIII созыва на первом своем заседании 22 сентября.

Пресс-служба Законодательного собрания Владимирской области Депутат и многолетний председатель Законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселев будет представлять законодательную власть региона в Совете Федерации

«Очень важно, что сегодня во Владимирской области действует единая команда управленцев во главе с нашим губернатором Александром Авдеевым, — заявил Владимир Киселев. — Я также считаю себя частью этой команды и буду продолжать делать все возможное для дальнейшего развития нашего региона и повышения качества жизни наших граждан».

Владимир Киселев родился 3 августа 1958 года во Владимире. После окончания института и службы в армии трудился на различных выборных должностях в партийных структурах. Долгое время занимал должность заместителя председателя во Владимирском городском совете народных депутатов. В 2005 году впервые одержал победу на выборах в Законодательное собрание Владимирской области. Общий депутатский стаж в Заксобрании — почти 20 лет на профессиональной постоянной основе.

«За время моей работы председателем Законодательного собрания принято более 2300 различных законов и других нормативно-правовых актов, — рассказал Киселев. — Отдельно отмечу закон, направленный на значительное, резкое увеличение объемов ремонта и строительства муниципальных дорог. Еще один пакет законов принят для поддержки граждан — в первую очередь детей и многодетных семей».

В 2012 году Владимир Киселев вошел в состав Совета законодателей РФ, в 2018–21 гг. входил в состав генерального совета партии «Единая Россия». С 2022 года занимает должность заместителя секретаря владимирского регионального отделения партии. За свою работу награжден орденом Дружбы, благодарностью и почетной грамотой президента РФ.