Владимир Киселев будет представлять Владимирскую область в Совете Федерации
Владимир, 25 сентября, 2023, 11:54 — ИА Регнум. Депутат и многолетний председатель Законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселев будет представлять законодательную власть региона в Совете Федерации. Соответствующие полномочия ему делегировал после победы на региональных выборах областной парламент VIII созыва на первом своем заседании 22 сентября.
«Очень важно, что сегодня во Владимирской области действует единая команда управленцев во главе с нашим губернатором Александром Авдеевым, — заявил Владимир Киселев. — Я также считаю себя частью этой команды и буду продолжать делать все возможное для дальнейшего развития нашего региона и повышения качества жизни наших граждан».
Владимир Киселев родился 3 августа 1958 года во Владимире. После окончания института и службы в армии трудился на различных выборных должностях в партийных структурах. Долгое время занимал должность заместителя председателя во Владимирском городском совете народных депутатов. В 2005 году впервые одержал победу на выборах в Законодательное собрание Владимирской области. Общий депутатский стаж в Заксобрании — почти 20 лет на профессиональной постоянной основе.
«За время моей работы председателем Законодательного собрания принято более 2300 различных законов и других нормативно-правовых актов, — рассказал Киселев. — Отдельно отмечу закон, направленный на значительное, резкое увеличение объемов ремонта и строительства муниципальных дорог. Еще один пакет законов принят для поддержки граждан — в первую очередь детей и многодетных семей».
В 2012 году Владимир Киселев вошел в состав Совета законодателей РФ, в 2018–21 гг. входил в состав генерального совета партии «Единая Россия». С 2022 года занимает должность заместителя секретаря владимирского регионального отделения партии. За свою работу награжден орденом Дружбы, благодарностью и почетной грамотой президента РФ.