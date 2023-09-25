Москва, 25 сентября, 2023, 12:03 — ИА Регнум. В Химках задержали 27-летнего мужчину, который поджёг российский флаг перед зданием спортивного комплекса. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По его словам, в отношении поджигателя возбудили уголовное дело по статье «Надругательство над Государственным флагом РФ». Собеседник рассказал, что днём 24 сентября в полицию позвонил дворник и сообщил, что прямо сейчас наблюдает, как мужчина поджигает флаг России около спортивного комплекса «Родина». Наряд полиции, прибывший на место, задержал молодого человека, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

«Оказалось, что задержанный ранее привлекался за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ. Мужчину доставили в отдел, после чего отпустили под подписку о невыезде. По статье 329 УК РФ жителю Химок может грозить до одного года лишения свободы», — сообщил собеседник.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Херсонской области пьяный мужчина под украинскую музыку пытался поджечь российский флаг, но едва не загорелся сам. Соответствующей видеозаписью в интернете заинтересовались в МВД России.