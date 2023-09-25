Братислава, 25 сентября, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Пророссийская партия Smer лидирует в Словакии в преддверии парламентских выборов, тогда как проамериканские силы близки к сокрушительному поражению. Об этом сообщает 25 сентября РИА Новости.

РИА Новости/Алексей Куденко

Выборы в Словакии пройдут 30 сентября. По данным социологической службы АКО, социал-демократическую партию Smer — socialna demokracia («Курс — социальная демократия») поддерживают 19,4% избирателей. Лидер партии и бывший премьер-министр Роберт Фицо выступает против антироссийских санкций, военных поставок Киеву и приёма Украины в НАТО.

«Проамериканские силы в Словакии — в шаге от сокрушительного поражения на парламентских выборах. Причём побеждают их поклонники России, открыто выступающие против ультралиберальных ценностей и расширения НАТО», — говорится в статье.

Партию действующего президента Зузаны Чапутовой «Прогрессивная Словакия», лояльную к киевскому режиму, поддерживают 18,2% избирателей, ещё 15,1% — у ориентированного на ЕС «Голоса», чей лидер Петер Пеллегрини прежде считался соратником Фицо. Вероятно, в парламент пройдут условно пророссийские националистические Словацкая национальная партия и «Республика» с текущим рейтингом 5-6%.

Новость дополняется