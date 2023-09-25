Москва, 25 сентября, 2023, 11:48 — ИА Регнум. В Москве нетрезвая пара молодых людей проникла в здание ЦИК России, чтобы снять «панорамные видео на крыше здания», рассказал источник ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Инцидент произошёл в ночь на 24 сентября. Молодой человек Даниил Ф и его подруга Арина К., работающие кладовщиками интернет-магазина ЦИМ, через кафе «Двойная жизнь Вероники» пробрались в здание Центризбиркома в Большом Черкасском переулке.

Сотрудники ФСО задержали молодых людей, которые объяснили свои действия желанием снять красивые видео на крыше здания. У них была обнаружена видеокамера. Задержанных отправили в спецприёмник и составили в их отношении административные протоколы.

19 сентября группа из 35 человек незаконно проникла в здание на Котельнической набережной в Москве. Несколько из них забрались на пик здания. Двое спрыгнули со второго этажа, пытаясь убежать от полиции.