Москва, 25 сентября, 2023, 11:36 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу представил к званию Героя Российской Федерации заместителя командира взвода Иван Калашников с позывным Большой. Об этом проинформировало Минобороны РФ.

Кадр из видео. Министерство обороны России Заместитель командира взвода Калашникова с позывным Большой

«За мужество и героизм, проявленные при отражении атаки в несколько раз превосходящими силами противника на позиции 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады у населённого пункта Урожайное на южнодонецком направлении, заместитель командира взвода Иван Калашников с позывным Большой представлен Министром обороны Российской Федерации к званию Героя Российской Федерации», — говорится в сообщении.

На кадрах с дрона видно, как пять российских военнослужащих, двое из которых получили ранения во время данного боя, противостоят 12 штурмовикам ВСУ.

Уточняется, что командир подразделения с позывным Большой умело руководил своими подчинёнными, он принял на себя основной накал боя, находясь на виду у противника, ведя постоянный прицельный огонь по наступающим. Ещё двое солдат работали по штурмовикам ВСУ с флангов из блиндажей.

«Подразделение действовало слаженно, как один организм. Из боя никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее в тыловом районе зоны СВО состоялась торжественная церемония награждения военнослужащих Центрального военного округа. Отличившиеся в бою военные получили медали «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» II степени из рук представителя командования группировки «Центр» и командира подразделения.

Министр обороны Сергей Шойгу 8 сентября вручил медали «Золотая Звезда» трём военнослужащим, удостоенным звания Героя России за проявление мужества и героизма при выполнении задач спецоперации: полковнику Сергею Наймушину, старшему лейтенанту Владиславу Журавлёву и младшему лейтенанту Алексею Кривуле.

Командир мотострелковой бригады Наймушин скрытно провёл своё подразделение в тыл обороняющимся украинским силам. Бригада прорвала оборону и создала условия для окружения отрядов ВСУ. В результате противник понёс большие потери и отступил с занимаемых позиций.