Белгород, 25 сентября, 2023, 11:28 — ИА Регнум. Две мирные жительницы посёлка Уразово пострадали при обстреле Валуйского городского округа со стороны ВСУ. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 25 сентября в своём Telegram-канале.

Валентин Спринчак/ТАСС

Он рассказал, что медики на месте оказали пострадавшим женщинам помощь, госпитализация им не потребовалась.

«У одной женщины лёгкая контузия, у второй — рассечение брови от осколков стекла», — уточнил Гладков.

Губернатор добавил, что в результате утреннего обстрела разрушена хозпостройка — в неё попал снаряд. Кроме того, в частном домовладении повреждены окна, кровля и забор, на месте работают оперативные и аварийные службы.

Ранее Гладков сообщил об уничтожении украинского беспилотника самолётного типа в Грайворонском городском округе. Его сбили средства ПВО, пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет.

Как сообщало ИА Регнум, сбитый над Белгородской областью украинский беспилотник, по данным Минобороны, был направлен для совершения террористической атаки на объекты на территории России.