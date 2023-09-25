Воронеж, 25 сентября, 2023, 11:19 — ИА Регнум. В Воронеже отец троих детей набросился с ножом на девятимесячную дочь, которая плакала и мешала ему спать. Следователи возбудили уголовное дело, сообщил источник ИА Регнум.

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Как стало известно, накануне, 24 сентября, житель Воронежа Денис Е. три раза ударил в живот кухонным ножом новорождённую дочь, которая плакала в коляске. После этого мужчина сбежал из дома. Полицию вызвали соседи.

По данным источника, в семье помимо пострадавшей девочки ещё двое детей 2008 и 2016 годов рождения. Семья на учёте не состояла.

Малышку госпитализировали. Врачи оценивают её состояние как стабильно тяжёлое.

Денис Е. в настоящее время задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.

15 сентября ИА Регнум сообщало, что в Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту убийства шестилетнего ребёнка. 59-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил соседскую девочку топором, заявив, что ребёнок ему мешает.