Севастополь, 25 сентября, 2023, 11:16 — ИА Регнум. Подводная лодка Черноморского флота (ЧФ) «Ростов-на-Дону» не получила значительных повреждений в результате ракетного удара ВСУ по Севастополю. Об этом сообщил 25 сентября источник в оборонно-промышленном комплексе.

РИА Новости Евгений Одиноков

«У субмарины незначительные повреждения, которые не повлияли на её прочный корпус», — рассказал источник ТАСС.

Он пояснил, что из-за устранения повреждений время нахождения подлодки на плановом ремонте может незначительно увеличиться. Ранее предполагалось, что плановые работы на субмарине «Ростов-на-Дону» продлятся несколько месяцев.

На большом десантном корабле «Минск» Балтийского флота, также пострадавшем в результате удара, сейчас расчищают повреждённые отсеки. Специалисты оценивают объём предстоящих ремонтных работ, добавил собеседник агентства.

Дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону» проекта 636.3 — вторая в серии из шести подводных лодок, построенных на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге для Черноморского флота. Головной корабль проекта — «Новороссийск» — не раз наносил высокоточные удары крылатыми ракетами «Калибр» по объектам террористов на территории Сирии.

Как сообщало ИА Регнум, 13 сентября киевский режим нанёс удар крылатыми ракетами по Севастопольскому морскому заводу. По информации Минобороны РФ, находившиеся на ремонте два корабля получили повреждения. Они продолжат боевую службу в составе своих флотов после полного восстановления.

Всего по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе противник выпустил десять ракет. Кроме того, три безэкипажных катера пытались атаковать отряд кораблей Черноморского флота на морском переходе. Семь ракет были сбиты средствами ПВО, все катера уничтожил патрульный корабль «Василий Быков». Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о 24 пострадавших в результате атаки со стороны ВСУ.