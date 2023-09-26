Тульская область, 26 сентября, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Агрохолдинг «Мираторг открыл в Тульской области новый комплекс мощностью до 16 тысяч тонн продукции в год, специализирующийся на бобовых культурах. Предприятие будет выпускать горох и стручковую фасоль для дальнейшего использования в качестве ингредиентов в замороженных овощных смесях и готовых блюдах.

«Мираторг» «Мираторг» запустил комплекс по выращиванию и переработке бобовых

Предприятие построили всего за один год и оснастили современным оборудованием. Как отметили в компании, инвестиции в проект достигают 1 млрд рублей.

«Мираторг» Овощи растут в максимально естественных условиях

«Мираторг» самостоятельно обеспечивает все этапы создания конечного продукта. Бобовые культуры для переработки поступают с собственных полей. Овощи растут в максимально естественных условиях. На полях настроен автоматический полив, а специальные датчики сканируют почву и передают информацию агрономам об уровне влажности. После уборки бобовые проходят первичную очистку от листьев и других нежелательных вмешательств, двойную оптическую сортировку (по цвету, размеру, целостности) и упаковку. Есть также линии бланшировки и заморозки. Все процессы автоматизированы — большую часть работ выполняют роботы под пристальным контролем человека.

«Мираторг» «Мираторг» запустил комплекс по выращиванию и переработке бобовых

Проект по переработке бобовых культур стал логическим продолжением овощного проекта агрохолдинга, который стартовал в Тульской области 2018 году. За прошедшие пять лет на его базе произведено более 200 тыс. тонн плодоовощной продукции. По итогам 2023 года комплекс планирует увеличить объем производства на 66% к 2022 году до 82 тыс. тонн в год.