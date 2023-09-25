Тирасполь, 25 сентября, 2023, 11:02 — ИА Регнум. В Приднестровье в селе Кицканы были обнаружены ракетные обломки С-300. Об этом заявил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Олег Беляков.

Михаил Мокрушин/РИА Новости Пуск ракет зенитными ракетными системами С-300

Он отметил, что 25 сентября в 00:54 над Приднестровьем прозвучал достаточно серьёзный взрыв, который сильно взбудоражил граждан, проживающих около населённого пункта Кицканы. Село Кицканы находится в 10 километрах от Тирасполя.

«Обломки ракеты упали на территории Приднестровья в зоне безопасности в селе Кицканы по улице Юности», — приводит РИА Новости слова Белякова.

Он добавил, что на место происшествия выехали сапёры и сотрудники правоохранительных органов, которые оцепили участок, где упали обломки ракеты. Прибыли также и военные наблюдатели совместных миротворческих сил.

«В ходе разбирательства было установлено, по предварительным данным, которые поступили от объединенного военного командования, сапёров, которые работали на месте происшествия, о том, что это является обломками ракеты, боевой ракеты, которые лежат на территории дворового владения. В огороде лежит боевая часть ракеты С-300. На ней есть элементы сохранившейся маркировки, по которым удалось установить, что эта ракета образца 1968 года», — уточнил он.

Беляков отметил, что боевой элемент ракеты был изъят с места происшествия. Данный инцидент будет рассмотрен на ближайшем заседании Объединенной контрольной комиссии.

Как передавало ИА Регнум, обломки сбитой 23 сентября в Севастополе ракеты нашли в парке Учкуевка. Парк закрыли, а его территорию оцепили в ожидании представителей спецслужб. Через два часа губернатор Севастополя сообщил, что обломки ракеты убрали и что парк снова открыт для посетителей.

В мае стало известно о том, что ракета, обломки которой нашли в апреле недалеко от города Быдгоща в Польше, упала неподалёку от учебного центра Североатлантического альянса. По данным СМИ, в декабре 2022 года снаряд пересёк половину территории Польши и упал примерно в 10 милях (около 16 км) от учебного центра НАТО. Это создало проблемы для защиты воздушного пространства альянса, отмечает газета.