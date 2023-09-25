Севастополь, 25 сентября, 2023, 10:56 — ИА Регнум. В Севастополе в штабе Черноморского флота начали демонтировать аварийные конструкции после атаки ВСУ. Об этом 25 сентября сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

Сергей Мальгавко/ТАСС Штаб Черноморского флота, пострадавший в результате ракетного удара со стороны ВСУ

«Глухой звук, который сейчас было слышно в центре города, — это запланированный демонтаж части аварийных конструкций на штабе ЧФ флота. Осуществленный при помощи контролируемого подрыва», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, 22 сентября ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Около театра Луначарского упал осколок.

Минобороны России 22 сентября сообщило, что военные сбили в ночь на пятницу над Чёрным морем два украинских беспилотника самолётного типа. Один из них пролетал рядом с побережьем Крыма, другой — у берегов Кубани.

В ночь на 21 сентября Украина также предприняла попытку массированной атаки на Севастополь. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 19 беспилотников.

Экс-разведчик США Скотт Риттер сообщил, что удар Вооружённых сил Украины по зданию штаба Черноморского флота в Крыму помогли нанести системы наблюдения и наведения НАТО.