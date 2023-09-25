Якутск, 25 сентября, 2023, 10:40 — ИА Регнум. В отношении уроженца Якутии возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму, сообщили 25 сентября в региональном управлении ФСБ РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным ведомства, 21-летний мужчина осуществлял в Telegram пропаганду деятельности националистической бригады «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Задержанный также преследовал идею выхода Якутии из состава России и её объединения с тюркскими государствами.

Мужчине предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма в интернете, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября сотрудники спецслужб задержали жителя Кубани, который намеревался выехать на Украину и воевать на стороне вооружённых сил страны. Чтобы вступить в ряды ВСУ, россиянин инициировал контакт с вербовщиком из СБУ, готовившим добровольцев для участия в боевых действиях против России. Подозреваемого задержали при попытке выехать на Украину.

Один из задержанных сотрудниками спецслужб в Ростовской области сторонник «Легиона «Свобода России» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) признался, что действовал под контролем сотрудника СБУ.