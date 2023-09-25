Хельсинки, 25 сентября, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Западные санкции нацелены в том числе на простых граждан России, призналась в интервью газете The Washington Post министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. По её словам, такова плата России и россиян за ситуацию на Украине — Хельсинки очень важно это показать.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Финляндия

Так политик ответила на вопрос журналиста издания, справедлив ли запрет на въезд в Финляндию российских машин по отношению к простым россиянам.

По мнению Валтонен, если бы страны коллективного Запада перестали помогать Киеву, то, «возможно, Украины бы не было», а Россия стала бы «очень сильной», что невыгодно западным странам.

Как передавало ИА Регнум, в Еврокомиссии ранее заявили, что ввоз гражданами России личных автомобилей на территорию ЕС будет расцениваться как «запрещённый импорт». Кроме того, россиянам запретили ввозить в ЕС косметику, чемоданы, смартфоны, ноутбуки, изделия из кожи и меха и даже средства личной гигиены.

Позднее, 12 сентября, Еврокомиссия скорректировала инструкции по новым антироссийским ограничениям. Они касаются запрета на въезд автомобилей с российскими номерами в страны Евросоюза и провоза личных вещей. Таможенным органам рекомендовали разбираться отдельно по каждому случаю нарушения санкций и принимать решения о конфискации имущества с учетом всех обстоятельств.

«Автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию. Если будет принято другое решение, то мы объявим о нем заблаговременно», — заявляла руководитель санкционного отдела финского МИДа Пиа Сариваара. Она заверяла, что таможня не конфискует автомобили на границе между Финляндией и Россией, по крайней мере, пока.

15 сентября Элина Валтонен заявила на пресс-брифинге, что автомобили с российскими номерами, которые уже находятся в Финляндии, должны покинуть страну до 16 марта 2024 года.

А уже 19 сентября стало известно, что финская таможня за прошедшие выходные (16–17 сентября 2023 года. — Прим. ИА Регнум) не пропустила в страну 37 автомобилей с российскими номерами.