Москва, 25 сентября, 2023, 10:41 — ИА Регнум. Одним из условий разрядки кризиса на территории Украины является признание интересов и суверенитета государств, которые не относятся к Западу, другим условием является приоритет человеческих жизней над любыми политическими интересами, третьим — постройка новой системы безопасности. Об этом заявил украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.

Иван Шилов ИА Регнум

«Первым условием является признание и интересов, и суверенитета стран, к Западу не относящихся», — написал он в своей статье для издания aif.ru.

Политик отметил, что Россия, как и любое другое государство, должно иметь гарантии, что не подвергнется военному вмешательству «экспорта демократии» со стороны западных стран, без этих гарантий любое государство может быть объявлено «агрессивным, отсталым, коррупционным и недемократическим», что якобы даёт оправдание военного вмешательства.

Вторым и важным условием Медведчук назвал приоритет человеческих жизней над любыми политическими интересами. Он обратил внимание на то, что Украина давно стала страной, в которой человеческая жизнь, права гражданина и его мнение не имеют никакого значения.

«И когда западные политики называют это демократией, это вызывает вопросы, что вообще они под демократией понимают», — отметил он, напомнив, что Украина с подачи этих же политиков накачивается оружием, которое убивает всё больше людей.

По его словам, третьим условием разрядки является понимание, что мир уже давно дошёл до опасной черты, нужна постройка новой системы безопасности, так как старая уже не работает.

Как передавало ИА Регнум, министр иностранных дел России Сергей Лавров во время общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН указал на невозможность реализовать «формулу мира» лидера киевского режима Владимира Зеленского.

Впервые свой план Зеленский обнародовал в ноябре 2022 года, и с тех пор Киев начал его активно продвигать. Тогда глава киевского режима заявил о радиационной и ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, освобождении пленных по формуле «всех на всех», восстановлении территориальной целостности, «выводе российских войск» и прекращении боевых действий и некоторых других условиях. Позднее секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не готов идти на уступки и отказываться от своей «формулы мира». По его словам, гибкость может быть проявлена Киевом только в том, чтобы поменять местами её пункты. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что «формула мира» является очередной методичкой США по разжиганию конфликта в Европе.

В то же время Украина всячески отвергает возможность переговоров с Россией вплоть до законодательного уровня. В октябре 2022 года Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. О своём нежелании переговоров с ним глава киевского режима заявлял и ранее в своих выступлениях. В качестве приемлемого для себя способа завершения конфликта он назвал условие об отходе российских войск к границам страны по состоянию на 1991 год.

Сам Путин не раз заявлял, что никогда не отказывался от переговоров, но, по его словам, ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада. Президент указал, что если он действительно хочет мира, достаточно прекратить поставки вооружений Киеву, и тогда Украина в скором времени захочет сесть за стол переговоров. Лавров назвал шизофренией мнение о том, что переговоры начнутся тогда, когда Россия потерпит поражение в зоне спецоперации, о чём говорили на Западе.