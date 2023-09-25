Москва, 25 сентября, 2023, 10:31 — ИА Регнум. Почётный научный руководитель НИУ ВШЭ, бывший министр экономики России Евгений Ясин скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщил 25 сентября писатель, телеведущий и бывший профессор ВШЭ Александр Архангельский.

Михаил Джапаридзе/ТАСС Евгений Ясин

Архангельский написал о кончине Ясина на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Позднее о смерти экономиста сообщил в своём Telegram-канале Алексей Венедиктов (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом).

«Ушёл Евгений Григорьевич Ясин. Прощайте, дорогой мой», — написал Венедиктов.

В конце августа Telegram-каналы сообщали о госпитализации Ясина из-за отёка головного мозга и проблем с сердцем. Экономиста поместили в отделение реанимации.

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